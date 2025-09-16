福岡管区気象台は16日午後3時27分、防災コメントを発表した。大陸から朝鮮半島北部へのびる前線が、次第に日本海へのびだし、17日夜にかけて朝鮮半島南岸付近へ南下してくるとみられる。18日は、前線が九州北部地方を南下する見込み。16日は、湿った空気や強い日射の影響で、夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある。17日は、湿った空気の影響で、昼前から夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所が