陸上世界選手権の男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司（23＝SUBARU）が16日、都内で開かれたトークイベントに出席した。激走から一夜明け「やっぱり悔しかった思いはまだまだ残っている」と改めて感想を吐露。今後については「7分台を出して、五輪や世界選手権で金メダルを獲ることを一番の目標に」と27年の北京大会へ視線を向けた。トークショーでは、優勝したジョージ・ビーミッシュ（ニュージーランド）と共演