今年6月、東京・世田谷区のアパートの部屋で寝ていた女性にわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕された男性（58）について、東京地検はきょう（16日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。