自民党の西田昌司参院議員が１３日にＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。１０月実施の自民党次期総裁選に関して、「もちろん」と高市早苗氏を支持すると語った。昨年総裁選で高市氏が決選投票で敗れたことに関して「前回２位になってしまったのも、もしも高市さんが総理総裁になれば中国、韓国はじめ近隣諸国とさまざまなトラブルになるんじゃないかと、それじゃいかんだろうということを散々煽った