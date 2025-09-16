文化放送は１６日、俳優・杉野遥亮がパーソナリティを務める新番組「杉野遥亮の青春エントリーシート」（土曜・後７時半）を、１０月４日からスタートすることを発表した。デビュー１０周年を迎える杉野がパーソナリティを務める同番組のテーマは「学校の放課後」。青春や人生、人との関わりなど「答えの出ないあれやこれや」をリスナーやスタッフと３０分話し続ける。同局は「順風満帆な俳優人生を送っているように見える杉