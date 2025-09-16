大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月15日(日本時間16日)ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）は15日（日本直16日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打2四球1盗塁、打率は.281。 試合は延長10回、フィリーズが6対5で勝利を収め、2年連続東地区優勝を決めた。ドジャースの地