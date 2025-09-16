松本市の中学校で、地元で働く社会人に生徒が直接、質問をして地域の未来を共に考えようという授業が行われました。生徒「松本山雅があることによって、松本にどんな影響を与えると思いますか」松本山雅 小澤修一社長「ここでみんなと話していたらサッカー強くなるかと言ったら」生徒「ならない」松本山雅 小澤修一社長「でもなると思っているんだよ。自分たちが地域をどんどん良くしていくことで良くなった地域が活力が生ま