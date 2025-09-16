ベッセント米財務長官 市場は年末までに７５ベーシスポイントの利下げを織り込み済み ブラード氏との会談は非常に良いものだった ブラードはＦＲＢの仕組みを熟知している ＦＲＢは対応が遅れている ２５ベーシスポイントの利下げは織り込み済み ＦＲＢが中立姿勢か緩和姿勢かを見極める段階 カーブの極めてフロントエンドが逆転 （ＣＮＢＣで発言）