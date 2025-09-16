クマ16日午後3時半ごろ、山形県酒田市下青沢の山林で、同市の無職の女性（81）がクマに顔をひっかかれ負傷した。酒田署によると、女性は家族を通じて119番し、救急搬送されたが命に別条はないという。クマは立ち去った。署はまだ周辺にいる可能性があるとみてパトロールしている。