自民党の総裁選挙を巡り、小泉農林水産相と林官房長官が16日に立候補の意向を表明し、小林元経済安全保障担当相が正式な出馬会見を開きました。小泉大臣は、「後援会に（立候補の）意向を伝えたのは事実だ。正式な表明に向けて関係者・陣営と一つ一つ積み上げていきたい」と閣議後の記者会見で述べ、「まず党内がしっかりまとまり、一つになれる環境づくりが非常に重要だ」との考えを示しました。また、小泉陣営の選対本部長には、