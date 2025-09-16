１２日夜に三重県四日市市で記録的な大雨が降った影響で、国土交通省三重河川国道事務所は１６日、同市の近鉄四日市駅近くの地下駐車場内で、水没など浸水被害にあった車が約２７０台に上ると明らかにした。人的被害は確認されていない。同市では１２日夜の１時間降水量が１２３・５ミリと観測史上最大を更新、地下駐車場「くすの木パーキング」（地下１、２階に計約５００台収容可能）にも大量の雨水が流れ込んだ。同事務所に