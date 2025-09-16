16日（火）の東京は晴れて残暑がぶり返しました。東京都心の最高気温は33.3℃、35℃は超えませんでしたが、それでも平年と比べると6℃も高い気温です。湿度が高く蒸し暑く感じられました。17日（水）も東日本では猛暑日となるところがありそうです。予想最高気温です。17日も東北南部から西日本では32℃から34℃くらいまで上がるところが多いでしょう。名古屋では35℃、甲府、熊谷、前橋で36℃まで上がりそうです。東日本を中心に