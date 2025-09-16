＜大相撲九月場所＞◇三日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】力士を助けに“迷わず”土俵下へ…実際の取組激しい突き合いの末に、敗れた力士が体を180度捻りながらうつ伏せ状態で土俵下に激しく落下。乾いた音が館内に響いた。ヒヤリとする場面を受け、軍配を上げた行司が心配そうな様子を浮かべた次の瞬間、勝った力士が即座に土俵下へ。「秒で助けに行った」「こういうの素敵」などファンから称賛の声が寄せられる一幕があっ