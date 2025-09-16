【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE RAMPAGEが、10月15日にリリースするニューシングル「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」のMVを公開した。 ■マドンナ看守と囚人の、立場を越えて芽生える“恋”のドラマが展開 本作では、湘南乃風とスペシャルコラボレーション。湘南乃風は楽曲だけでなく監獄を舞台に“真面目にふざけた爆音の大脱走劇”をテーマに