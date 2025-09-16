SUVで国内のEV市場に参入します。スズキは初めてとなるEV＝電気自動車「eビターラ」を2026年1月に発売すると発表しました。SUVタイプで、二輪駆動と四輪駆動のモデルがあり、1回の充電で走行できる距離は二輪駆動で433kmだということです。インドの工場で生産し、すでにヨーロッパで発売しているほか、インドでも発売を予定しています。国内メーカーではEV後発となる中、スズキは2030年度までに国内でEVを6モデル投入する計画を掲