埼玉・所沢市で撮影された、辺りが真っ白になり“なんにも見えない”景色。夕方の関越自動車道・上り線で、突然の大量の煙に多くの車がハザードランプをつけました。しかし、車内の音声では「見えねー見えねー」「なんも見えねー！え？やばいじゃん！」「マジ見えない。マジで見えない」「本当に見えない」と動揺する声が。当時の状況について目撃者は「2、3cm前が見えない、視界ゼロ。“これはまずい、前の車にぶつかる”と思った