新潟・上越市で目撃されたのは、ぐにゃりと折れ曲がったフェンスに、海に沈む黒い影。よく見ると車のテールランプのようなものが確認できます。16日午前7時ごろ、道の駅で「海に車が落ちた」と近くにいた釣り人から警察に通報がありました。通報者：釣りをしていて、戻ってくる30分くらい前にガシャン！みたいな音がして。振り返ったらフェンスが壊れていたので通報した。警察によりますと、車は堤防から3メートル下の海に落ちてい