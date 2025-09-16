◇陸上世界選手権東京大会第4日（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害の準決勝で棄権者が出たため、予選敗退に終わっていた泉谷駿介（25＝住友電工）が準決勝に繰り上がりで出場することが決まった。泉谷は15日に行われた予選1組に登場。スタートで出遅れ、13秒52で1組5着に終わった。タイム上位4人にも入れず、準決勝進出はならなかった。しかし、この日行われる準決勝進出者に棄権者が出たため、繰