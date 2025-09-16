夜明け前の東京・品川区に鳴り響くサイレンの音。すると目撃されたのは、燃え盛る炎と空高く上る黒煙です。目撃者：パーンって割れるような銃みたいな破裂音が…。本当に聞いたことがない音。その破裂音の正体は、車両全体が黒く焼け焦げたトラック。辺りには消火剤とみられる白い泡が散乱しています。16日午前4時50分ごろ、品川区勝島の路上で「高速道路の下でトラック1台が燃えている」と110番通報がありました。消防車4台が出動