EU欧州委のセジュルネ上級副委員長（手前左）と写真に納まる石破首相（同右）＝16日午後、首相官邸日本と欧州連合（EU）は16日、脱炭素化に向け関係機関や企業が協力する覚書を締結した。欧州から日本企業への関連投資が拡大し、脱炭素化技術の開発加速につながる可能性がある。石破茂首相はEU欧州委員会のセジュルネ上級副委員長と首相官邸で会談し、日本とEUの協力に「新たな可能性が広がり始めている」と意欲を示した。覚書