Mary’s Bloodや元NEMOPHILAのギタリストとして知られるほか、現在はソロアーティストとして自身名義による作品発表やサポートワークなど多彩な活動を展開するSAKI(愛称：ちゃっきー)が、2016年1月号(2015年12月発売)から『ヤング・ギター』誌上で連載してきたコラム『ちゃっきーの地獄より愛を込めて』を書籍化。10月6日、書籍『ギタリスト：SAKIによる自由気ままなメタル・トーク！ ちゃっきーの地獄より愛をこめて』として発売