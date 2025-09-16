「陸上・世界選手権・男子８００メートル予選」（１６日、国立競技場）日本記録保持者の落合晃（１９）＝駒大＝は１分４６秒７８の５組７着で予選敗退となった。日本勢初の予選通過はならなかった。パリ五輪金メダルのワニョンイと同組。序盤から果敢に飛ばしていったが、集団後方になると、外から浮上を狙ったが、上位進出はかなわなかった。レース後は悔しそうに電光掲示板を見上げた落合。「本当にこの国立の舞台ですごい