カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオのモニターとスマートフォンの双方向でミラーリング操作が可能なワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』の発売開始を発表しました。 MAXWIN『DA-AD03』 【販売ショップ】Amazon、楽天市場などカラー：ブラック本体サイズ：約W3.4×D9.3×H1.3cm本体重量：約85g カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオのモニターとスマートフォンの双方向で