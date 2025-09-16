荷物を玄関先に届ける「置き配」の利用拡大のため、配達員がマンションなどの共同玄関を解錠できる共通システムの開発を支援する取り組みについて、中野国土交通相は１６日の閣議後記者会見で「セキュリティーの確保を図りつつ、宅配企業間での連携促進を検討している。防犯は大前提だ」と強調した。中野氏は解錠システムについて、マンションの管理組合などの合意がなければ導入されることはないなどと説明し、「防犯上の懸念