韓国南東部の夜の交番で目撃されたのは、突然、ガタガタと揺れるドア。警察官が慌てた様子で立ち上がります。揺れは激しさを増し、今にも壊れそうな勢い。ドアの外で何が起きていたのでしょうか。原因はこの数分前、早足でやってきた男。両手で取っ手をつかむと、力いっぱい揺さぶり始めたのです。交番の中に侵入するつもりなのでしょうか。ドアにカギがかかっていることが分かると、突然キック、そしてパンチ。破壊を試みます。さ