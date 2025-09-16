柴咲コウが、10月22日にリリースするEP『邂逅』の詳細を発表した。本作には新曲4曲のほか、RUI名義にてリリースした「泪月 -oboro-」のセルフカバー、さらに柴咲コウ主演映画『ホリックxxxHOLiC』の主題歌であるSEKAI NO OWARI「Habit」のカバーを含む全6曲が収録されている。「宙-SORA-」は、オランダ在住のハンドパン奏者・REO MATSUMOTOが奏でる宇宙的な響きと、柴咲の浮遊するような歌声が織りなす幻想的な世界を感じさせる一