【GPジャーナル】毎月、独自のイノベーションや情熱、モノづくりへのこだわりも持った“気になる企業”にズームアップ。その現場の裏側を深堀りする新連載が始動！！＊＊＊【VOL.01】＜PICK UP＞ヤンマーホールディングス株式会社設立年：1912年従業員数：2万1550名以上本拠地は大阪府。世界最高水準の小型ディーゼルエンジン技術を生かした農業機械、建設機械の開発からエネルギーシステム、マリン、コンポーネント、スポ