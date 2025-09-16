◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害で、４度目の出場となる泉谷駿介（住友電工）が前日の予選組５着で敗退したが、繰り上がりで準決勝に進むことになった。午後８時４０分から行われる準決勝の、１組にエントリーした。泉谷は予選レース直後のインタビューで「横の選手に惑わされちゃったんですけど、そこで惑わされちゃったのが良くなかったです」などと話していた。２３年ブダペスト大会で日