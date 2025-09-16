１３日、ＣＩＦＴＩＳ展示エリアの日本館に展示された日本の酒類商品。（北京＝新華社記者／魏夢佳）【新華社北京9月16日】中国北京市の首鋼園で10〜14日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」（CIFTIS）が開かれた。オーストラリア、ドイツ、フランス、日本など80以上の国と国際機関が出展し、世界上位500企業や世界の業界トップ企業約500社が会場出展に参加。各種テーマフォーラムや商談会、新製品発