今年に入り警察官をかたるなどの特殊詐欺が急増していることから県警は県内各地をまわる啓発活動を始めました。県庁で行われた特殊詐欺などを防止するキャラバン隊の出発式。県警は16日から3日間、被害防止を呼び掛けるマグネットシートを車に貼って県内をまわります。式にはお笑い芸人「こてつ」の2人が激励に駆けつけました。こてつ河合武俊さん「最近長野県内の著名人のSNSのなりすましが増えているなにか犯罪に使われる