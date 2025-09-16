◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ロッテ(16日、京セラドーム)オリックスの先発・田嶋大樹投手が6回途中2失点。7月16日楽天戦での完封勝利以来となる勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。ここまで3連敗としていた田嶋投手は初回、先頭の郄部瑛斗選手にヒットを許しますが、後続を抑え無失点の立ち上がり。2回には池田来翔選手を高めのストレートで見逃し三振に抑えます。この回を3者凡退に抑えると、その裏、味方打