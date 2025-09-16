■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子800m予選が行われて、落合晃（19、駒沢大）が5組に登場、1分46秒78で7着、世界陸上での日本人最高記録をマークしたが、予選通過とはいかなかった。各組上位3人+タイム上位3人が準決勝へ進む男子800m予選、接触や転倒も多く“陸上の格闘技”とも呼ばれる種目、日本選手はなかなか世界と戦えていなかった。落合は201