百貨店やスーパーなどで利用できる商品券。本物そっくりな“偽造商品券”が急増し、事件が相次いでいます。どのように見分ければ良いのでしょうか。巧妙な手口と対策を記者が解説します。【画像を見る】「ららぽーと」→「ららぼーと」「そごう」→「そでう」裏面“1文字”の違い金券ショップに持ち込まれる…摘発が相次ぐ“偽造商品券”吉村恵里子キャスター:全国の百貨店や飲食店など100万以上の加盟店で利用できる「JCB商品券」