◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)フィリーズとの接戦を落としたドジャース。試合後、この日ソロホームランを放ったマックス・マンシー選手がインタビューに応じました。1-1の同点で迎えた5回。相手先発の左腕ランヘル・スアレス投手が投じた外角高めのシンカーを捉え、ライトスタンドへの勝ち越し18号ソロ。今月9日にケガから1か月ぶりに復帰し、5試合目で復帰後初アーチでした。マンシー選手