犬が叱られているときに『上目遣い』してくる心理5選 飼い主に叱られているとき、犬が上目遣いで見つめてくることはありませんか。なぜ叱られている最中に上目遣いしてくるのでしょうか。その心理や考えていることを紹介します。 1.叱られている状況に緊張している 犬が叱られているときに上目遣いしてくる心理1つ目は、叱られていることを理解していて、その状況に緊張しているからです。 いつもとは違う緊張感に包まれた空