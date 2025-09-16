いま世界が注目する“抹茶バブル”。茶葉価格はわずか1年で1.6倍に高騰し、宇治には外国人観光客が殺到。まさに「緑のゴールドラッシュ」と呼ばれる社会現象が起きている。また、抹茶は単なるブームを超え、日本の食品・飲料業界にとって新たな海外市場開拓の鍵となっている。英フィナンシャル・タイムズ紙によると、世界の抹茶市場は2024年の42億3000万ドル（約6260億円）から、2033年には78億6000万ドル（約1兆1640億円）まで成