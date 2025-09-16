記録的な大雨が流れ込んだ三重県四日市市の地下駐車場。水没した車はおよそ300台に上ることがわかりました。近鉄四日市駅前の地下駐車場は、9月12日に市内で1時間に123.5ミリを観測した記録的大雨の影響で、地下1階と2階が水没しました駐車場の排水作業は16日夜にも完了する見通しで、午後から国交省や管理会社の職員らが車の被害の状況などを確認しました。管理会社『ディア四日市』の担当者：「まだ水が一部残っていました