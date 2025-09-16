WILLER MARKETINGは、WILLER TRAVELで「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」を9月2日から30日まで開催している。「フェリー SUPER SALE!」を毎日開催している。対象路線・便・客室限定で「とくとくフェリー祭」プランを販売している。対象便は、神戸港〜宮崎港航路、三津浜港〜柳井港航路、島原港〜熊本港航路、沖縄港〜鹿児島港航路（クイーンコーラルクロス運航便のみ）。「早い者勝ち！ 数量限定SALE！」を開催している。販売期間