サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージの第１節で、オーストラリアのメルボルン・シティ（オーストラリア）と敵地で対戦。２−０の快勝で大会白星スタートを切った。オーストラリア通信社『AAP』は、「苦しい時間が続く」と題して昨季のAリーグ王者であるメルボルンCの敗戦を報道。「試合を通じてリズムを見つけることができず、マルコス・ジュニオールと中島洋太朗のゴ