イスラエル軍は16日未明、パレスチナ自治区ガザ地区の中心都市、ガザ市への大規模な地上作戦を始めました。今後はガザ市全体を包囲し、「イスラム組織ハマスを壊滅させる」としています。イスラエルメディアによりますと、ガザ市への作戦は数週間前から準備されていて、空爆やガザ市周辺での戦闘が続いてきました。イスラエル軍は今月4日に「ガザ市の4割を掌握している」と発表していましたが、16日、ガザ市への大規模な地上作戦を