愛知・みよし市で朝の通勤時間帯に目撃されたのは、強行突破するように左折していく白い車。信号は赤です。目撃者：左折にしては速いスピードで曲がっていったと思う。かなり危険だと思う。目撃者がそう思うのも無理はありません。実は、目撃者がいた側の車線は2車線で、一番右は対向車線です。信号無視をしていた車は、目撃者の数台後ろから車列を追い越すと対向車線を逆走。スピードを緩めることなく交差点を左折していたのです