ファミリーマートは9月16日より、旬の芋を使った商品18種類を展開する「ファミマのお芋掘り」を全国の店舗で開始した。2021年の初開催以来、年々注目度が高まり、同社の秋の恒例キャンペーンとなっている。今年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といった多彩な品種を使用。初めての”体験型のスイーツ”として、まるでお芋掘りを体験しているかのような遊び心あふれる「掘って発見!スイートポテト」(税込368円)を発売する。