◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）男子800メートル予選に出場した落合晃選手(駒澤大1年)は、1分46秒78で組7着でフィニッシュ。予選敗退となりました落合選手は、1分44秒80の日本記録を持つ19歳。初の世界選手権で名前が呼ばれると、国立競技場から大歓声を受けます。レースは、最初の1周を51秒台のハイペースで通過し、落合選手は後方でレースを展開。世界のトップ選手たち真っ向勝負で食らいつき、予選敗退となり