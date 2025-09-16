お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが１５日、お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇とのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。結婚報告をしに実家を訪れた際に驚いたことを明かした。動画は「【地元】結婚の挨拶のために帰省して思ったこと」のタイトルで投稿された。埼玉県出身のカズレーザーは「うちの母ちゃんに挨拶しに行こうと思って。タイミングなかったんでギリギリになっちゃったんですけど」と回想。「久々に