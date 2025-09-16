友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はモラハラ彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は優也と付きあっています。彼はとてもかっこよく一目惚れしたのですが、時間が経つにつれて主人公への扱いが雑になってきます。その上優也は友だちの礼奈の前で、主人公を落とすような発言をしました