【モデルプレス＝2025/09/16】人気YouTuberのRちゃんが16日、自身のInstagramを更新。美しい肩があらわになったオフショルダーニット姿を公開した。【写真】Rちゃん「あざとオフショルニット」姿で美肩披露◆Rちゃん、美しい肩を披露Rちゃんは「ジミーチュウの新しいカフェ行ってきた」とつづり、「みんな大好き、あざとオフショルニット」と表現したオフショルダーのニットを着用していることを明かした。「ジミーチュウ銀座」と