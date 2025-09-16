中島健人 キム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮が16日、国立新美術館で開催された『ブルガリ カレイドス色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。【写真】「ブルガリ」フォトコールに登場した中島健人国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス色彩・文化・技巧」を、2025