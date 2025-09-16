◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子走り高跳び決勝に、初出場の瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が挑む。予選では２メートル２５を一発クリア。各組上位１２人が進出する決勝に進んだ。７月のナイトゲームズ（福井）で日本歴代２位タイとなる２メートル３３の大ジャンプで優勝。東京世界陸上の参加標準記録（２メートル３３）をクリアし、大逆転で代表権を勝ち取った２７歳の新星だ。高校まで全国大会の出場経験がなかったが、