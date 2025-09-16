スターバックス コーヒー ジャパンは、ビームスとともに、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』をスタート。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】第一弾として、STARBUCKS STAND by BEAMSのコンセプトを象徴するCORE Collectionを含むコラボレーションのウェアやボトルなど全16型（31アイテム）を、2025年