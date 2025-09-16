【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス】 9月20日 発売予定 価格：5,280円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」のパッケージ画像を公開した。 本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、「V.I